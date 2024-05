T20 World Cup 2024: मुंबई डब्बावालों ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए पहनी टीम इंडिया की नई जर्सी

T20 World Cup 2024: मुंबई के प्रतिष्ठित डब्बावालों ने टी20 विश्व कप के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को अपना समर्थन दिखाते हुए टीम इंडिया की जर्सी पहनी। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 5 जून को टीम इंडिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा।

एक डब्बावाला, अशोक सातपुते ने कहा, "इस जर्सी को पहनने के बाद हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टी20 विश्व कप आ रहा है, इसलिए सभी डब्बावाले आज टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए जर्सी पहन रहे हैं...टीम इंडिया अब बहुत मजबूत है...हम कप घर लाएंगे... हम आज एक दिन के लिए यह जर्सी पहन रहे हैं..."

वहीं एक अन्य डब्बावाले ने भारतीय टीम की जीत की कामना करते हुए कहा, "हमने हमेशा टीम इंडिया का समर्थन किया है। टीम को जीतना चाहिए। इसलिए हम यह जर्सी पहन रहे हैं... हम वहां (मैच देखने) नहीं जा सकते, इसलिए हम उनके लिए इस तरह प्रार्थना करेंगे।" "

#WATCH | Maharashtra: The iconic Dabbawalas of Mumbai wear Team India's jersey as they show their support to the Indian Men's Cricket Team for the #T20WorldCup.



ICC Men's T20 World Cup begins on 2nd June. In its first match of the tournament, on June 5, Team India will face… pic.twitter.com/k0VY4knCo2