VIDEO: 'शशि थरूर अंग्रेज आदमी हैं', गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने कांग्रेस नेता के लिए कहा

Highlights रवि किशन ने कांग्रेस के साथी सांसद शशि थरूर की भविष्यवाणी पर किया था पलटवार जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि BJP के लिए लोकसभा चुनाव में 300 सीटों को पार करना भी मुश्किल होगा भाजपा उम्मीदवार ने कहा, हम छुट्टियों में मनाली और शिमला जाते हैं, वे चुनाव के दौरान भारत आते हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन ने मंगलवार को कांग्रेस के साथी सांसद शशि थरूर की भविष्यवाणी को लेकर उन पर निशाना साधा, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में 300 सीटों को पार करना भी मुश्किल होगा। थरूर पर पलटवार करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने कहा, ''शशि थरूर 'अंगरेज़ आदमी' हैं। हम छुट्टियों में मनाली और शिमला जाते हैं, वे चुनाव के दौरान भारत आते हैं। वे न तो देश को जानते हैं और न ही इसके गांवों को। वे नहीं जानते इस पसीने को जानो।"

रवि किशन पूर्वी यूपी के शहर गोरखपुर से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेता से नेता बने ने समाजवादी पार्टी के राम भुवाल निषाद को हराया था। मंगलवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में रवि किशन ने दावा किया कि 4 जून को लोकसभा नतीजे आने के बाद आधा दर्जन विपक्षी दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी।

किशन ने कहा, "आप 4 जून को देखेंगे कि इन 26 पार्टियों को हार का सामना करना पड़ेगा। उनमें से आधा दर्जन से अधिक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी।" उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि देश शरीयत के आधार पर चले लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा।”

किशन ने कहा, जिन्होंने भाजपा में आने से पहले 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा था, "मैं वादा करता हूं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी (अगर भाजपा जीतती है)... कांग्रेस निश्चित रूप से संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है।''

