अखिलेश यादव ने इंडिया गंठबंधन से विवाद के बीच 'भावी प्रधानमंत्री' के पोस्टर पर दिया मजेदार जवाब

Highlights अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला सपा प्रमुख ने कहा, अगर किसी समर्थक ने पोस्टर लगाया है तो वह जो चाहता है, वही जाहिर कर रहा है बोले- समाजवादियों का लक्ष्य भाजपा को रोकना है

लखनऊ:समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में लगाए गए अपने 'भावी प्रधानमंत्री' होर्डिंग्स को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। एएनआई ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, ''सिर्फ पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। अगर किसी समर्थक ने पोस्टर लगाया है तो वह जो चाहता है, वही जाहिर कर रहा है। समाजवादियों का लक्ष्य भाजपा को रोकना है।”

सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को 'भावी प्रधानमंत्री' बताने वाला एक होर्डिंग सामने आया। पोस्टर को पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन 'चांद' ने लगाया, जिसमें कहा गया है, ''अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को है, लेकिन अपने नेता के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन कई बार मनाते हैं।''

यह होर्डिंग मध्य प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान के बीच आया है। 17 नवंबर को होने वाले एमपी चुनाव के लिए दोनों पार्टियां सीट-बंटवारे की व्यवस्था पर नहीं पहुंच पाई हैं। शनिवार को सपा प्रमुख ने कहा था कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के साथ 'विश्वासघात' नहीं करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे गठबंधन चाहते हैं या नहीं।

