VIDEO: कार में रखे बुजुर्ग महिला के शव से अंगूठा लगा रहा था शख्स, भड़के इंटरनेट यूजर्स ने कहा- कितनी गिर गई है लोगों की मानसिकता

Highlights सोशल मीडिया पर एक मृत बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स द्वारा महिला की लाश से अंगूठे का निशाना लेते हुए देखा जा रहा है। कार के बाहर दो और शख्स को खड़ा देखा गया है जो अंगूठा लगा रहे शख्स की मदद कर रहे है।

लखनऊ:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक वकील को कथित तौर पर एक मृत महिला के शव से कागज पर अंगूठा लगाते हुए देखा गया है। ऐसे में जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे है।

वीडियो को पूर्व सपा नेत्री रोली मिश्रा तिवारी द्वारा शेयर किया गया है जिसमें सीएम योगी के साथ यूपी पुलिस को भी टैग किया है। हालांकि वीडियो को लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा पुलिस के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और न ही इस मामले में कोई बयान जारी किया गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक कार में एक बुजुर्ग महिला मृत पड़ी हुई है और कार के बाहर दो शख्स खड़े है। यही नहीं वीडियो में एक वकील को भी देखा गया है जो कथित तौर पर मृत महिला के अंगूठे का निशान ले रहा है। वीडियो शुरू होते ही एक शख्स को देखा जा सकता है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह एक वकील है। ऐसे में वकील पहले मृत महिला के अंगूठे का निशान लेता है और फिर और निशान लेने के लिए फिर से वह बुजुर्ग महिला के हाथ में निशान लगाता है और कागज पर अंगूठा लगाता है।

Accused of usurping will from thumb of dead old woman in Agra, citing that she was taken to hospital after her death body was brought to Agra in car itself video of entire incident went viral on social media @Uppolice@agrapolice@CMOfficeUP@UPGovtpic.twitter.com/DWfRenseSk