कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद एक और लोकसभा सांसद की सदस्यता होगी खत्म

Highlights मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया इसी मामले में BSP सांसद अफजाल अंसारी को भी सुनाई गई 4 साल की सजा सजा के साथ, अफजाल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के लिए तैयार है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब एक और लोकसभा सांसद की सदस्यता जाने वाली है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनके भाई, बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी उसी मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई है। अंसारी भाइयों पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले का आरोप था।

सजा के साथ, अफजाल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खोने के लिए तैयार है, क्योंकि संसद के नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य जो दो साल या उससे अधिक जेल की सजा काटता है, स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद इसी नियम के अनुसार अपना सांसद का दर्जा खो दिया था।

UP | Ghazipur's MP-MLA court convicts Afzal Ansari, BSP MP and brother of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, in a gangster case & sentenced him to 4 years imprionment and imposed a fine of Rs 1 lakh. pic.twitter.com/w9Rilo25KZ