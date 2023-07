मणिपुर दौरे पर बोले अधीर रंजन चौधरी- हम वहां राजनीतिक मुद्दे उठाने नहीं, लोगों का दर्द समझने जा रहे हैं

Highlights सांसद शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर राज्य में रहेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी 20 सांसदों की उस लिस्ट में शामिल हैं, जोकि आज मणिपुर जाने वाले हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का एक समूह है।

नई दिल्ली: विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 29-30 जुलाई को संघर्षग्रस्त मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएगा। सांसद शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर राज्य में रहेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी 20 सांसदों की उस लिस्ट में शामिल हैं, जोकि आज मणिपुर जाने वाले हैं। इसी क्रम में चौधरी इसपर बात करते हुए नजर आए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "हम वहां राजनीतिक मुद्दे उठाने नहीं बल्कि मणिपुर के लोगों का दर्द समझने जा रहे हैं। हम सरकार से मणिपुर में उभरी संवेदनशील स्थिति का समाधान खोजने की अपील कर रहे हैं। यह कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं है बल्कि वहां सांप्रदायिक हिंसा है। इसका असर उसके पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम मणिपुर में जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन करने जा रहे हैं।" मई के पहले सप्ताह से मणिपुर में मेइटिस और कुकी के बीच जातीय झड़पें देखी जा रही हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हिंसा को रोकने में अपनी विफलता को लेकर निशाने पर है।

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on visit of 20 MPs from opposition alliance INDIA to violence-hit Manipur



"We are going there not to raise political issues but to understand the pain of the people of Manipur. We have been appealing to the government to find a solution to the… pic.twitter.com/GcdNsMLWzP