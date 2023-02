दिल्ली को मिली नई मेयर, 'आप' की शैली ओबेरॉय ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर दर्ज की जीत

Highlights दिल्ली में आज आखिरकार मेयर चुनाव संपन्न हो गया है आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय ने मेयर चुनाव में जीत हासिल की है तीन प्रयासों के बाद चौथी बार मतदान हुआ संभव

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव के बाद तमाम खींचतान के बाद आज दिल्ली को आखिरकार अपना नया मेयर मिल गई हैं। आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने ये मेयर चुनाव जीत लिया है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शैली ओबरॉय को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, "गुंडे हार गए, जनता जीत गई... दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया।"

Aam Aadmi Party';s Shelly Oberoi elected as the new mayor of Delhi pic.twitter.com/GJzsPiIp6E