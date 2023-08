लद्दाख में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार आठ सैन्यकर्मियों की मौत होने की आशंका: अधिकारी

लद्दाख: समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के मुताबिक, लद्दाख में एक सैन्य वाहन के गहरी घाटी में गिर जाने से 8 सैन्यकर्मियों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक, यह त्रासदी शनिवार शाम दक्षिणी लद्दाख के न्योमा जिले में केरी के पास हुई। उन्होंने कहा कि स्थान पर बचाव अभियान चल रहा है।

Eight Army personnel feared dead after their vehicle plunges into deep gorge in Ladakh: Official