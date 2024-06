International Yoga Day 2024: श्रीनगर में बोले पीएम मोदी- योग के विस्तार से पैदा हुआ रोजगार, जानें और क्या कहा

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और शरीर पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। इस उत्सव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने, योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना है।

International Yoga Day 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया। डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाला कार्यक्रम शहर में भारी बारिश के कारण बाधित हो गया। बाद में व्यवस्थाओं को घर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया।

इस वर्ष का आयोजन युवा मन और शरीर पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। इस उत्सव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने, योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना है। इस वर्ष के योग समारोह की थीम, 'स्वयं और समाज के लिए योग', व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।

प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि यह दिन दुनिया में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "योग दिवस पर मैं देश के लोगों और दुनिया के कोने-कोने में योग करने वाले लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets participants of the Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K.



He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/vfJWOqqC9f — ANI (@ANI) June 21, 2024

उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल का ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया है। 2014 में, मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा। भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से लेकर अब तक योग दिवस नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में योग के विस्तार ने इसकी धारणा बदल दी है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज दुनिया एक नई योग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते हुए देख रही है। भारत में ऋषिकेष और काशी से लेकर केरल तक योग पर्यटन का एक नया कनेक्शन देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से पर्यटक भारत आ रहे हैं क्योंकि वे भारत में प्रामाणिक योग सीखना चाहते हैं। योग के विस्तार से रोजगार भी पैदा हुआ।" योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों पर जोर देते हुए पीएम ने कहा, "योग स्वयं और समाज के लिए है।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets participants of the Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K; also clicks a selfie with them.



He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/QKDge0fzih — ANI (@ANI) June 21, 2024

उन्होंने कहा, "जैसा कि हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं, मैं सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की तारीफ करते हुए यह भी कहा, "मुझे 'योग' और 'साधना' की भूमि पर आने का मौका मिला है। श्रीनगर में हम योग से मिलने वाली 'शक्ति' को महसूस कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "योग शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। श्रीनगर में इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होना अद्भुत है।" प्रधानमंत्री ने फ्रांस की 101 वर्षीय महिला योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन को भी याद किया, जिन्हें इस साल पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets participants of the Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar in J&K.



He led the Yoga session here this morning. pic.twitter.com/8QiAaDwSBC — ANI (@ANI) June 21, 2024

उन्होंने आगे कहा, "भारत में इस साल 101 साल की एक महिला योग शिक्षिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह कभी भारत नहीं आईं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के बारे में जागरूकता पैदा करने में समर्पित कर दिया। आज योग पर प्रतिष्ठित शोध हो रहे हैं।" पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं।

Web Title: PM Modi's message from Srinagar Yoga Day creating new records across world