Video: सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच न करें एसी और तेज पंखे का इसतेमाल वरना.....जानें एक्सपर्ट्स की राय, नुकसान और बीमारी

By आजाद खान | Published: May 20, 2023 10:13 AM

जानकारों की माने तो सुबह में एसी और पंखे को इस्तेमाल करने से हमें काफी परेशानी भी हो सकती है। इससे हमें साइनस, सर्दी, जुकाम और रेस्पिरेटरी प्रॉबलम्स भी हो सकती है।

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrolux_air_conditioner_for_large_rooms.jpg/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_fan.jpg)

