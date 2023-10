खाना पकाने के इन तरीकों का भूलकर भी न करें इस्तेमाल, जानिए क्या है ऐसा न करने के पीछे का कारण

Cooking methods to avoid and why: आपकी खाना पकाने की विधि भोजन के स्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ प्रभावित कर सकती है। खाना पकाने की सही विधि भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर, खाना पकाने का गलत तरीका फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

खाना पकाने की विधि पकाए गए भोजन की पोषण प्रोफ़ाइल को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। हाल ही में खाना पकाने की कई नई शैलियों ने लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन उनमें से सभी उतने स्वस्थ नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। न्यूट्रीशिनिस्ट लवनीत बत्रा ने इंस्टाग्राम पर खाना पकाने के तीन सबसे खराब तरीकों को साझा किया।

एयर फ्राइंग

मांस और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ हवा में तले जाने पर कम पौष्टिक हो सकते हैं। उन्नत ग्लाइकेशन एंड-प्रोडक्ट्स (एजीई) तब बनते हैं जब खाद्य पदार्थ उच्च तापमान और हवा में तलने जैसी सूखी खाना पकाने की विधियों के संपर्क में आते हैं। साथ ही, एयर फ्रायर भोजन पकाने के लिए प्रसारित गर्म हवा का उपयोग करते हैं, और कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप खाना पकाने में असमानता हो सकती है।

ग्रिलिंग

ग्रिलिंग भोजन पकाने का एक स्वादिष्ट तरीका हो सकता है, लेकिन उच्च तापमान पर और खुली लौ पर ग्रिल करने से संभावित रूप से हानिकारक यौगिकों का निर्माण हो सकता है जिन्हें हेट्रोसायक्लिक एमाइन (एचसीए) और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) कहा जाता है।

नॉन-स्टिक में खाना पकाना

नॉन-स्टिक पैन में अक्सर पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (पीटीएफई) की कोटिंग होती है, जिसे आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। इन तवे को अधिक गर्म करने या उन पर धातु के बर्तनों का उपयोग करने से जहरीले धुएं और कण निकल सकते हैं।

