पश्चिम बंगालः अज्ञात हमलावरों ने की भाजपा नेता की हत्या, 2 अन्य लोग भी हुए घायल

Highlights पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अज्ञात हमलावरों द्वारा भाजपा नेता की हत्या हुई है। इस हमला में दो और लोग भी घायल हुए है जिनक इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, अवैध कोयला कारोबार को लेकर नेता पर कई मामले दर्ज थे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बर्धमान के शक्तिग्रह में बीजेपी नेता राजू झा (Raju Jha) की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा झा की हत्या उस वक्त हुई है जब वे कोलकाता जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, राजू शक्तिगढ़ इलाके में एक हलवाई के दुकान के पास खड़े थे, ऐसे में हमलावर वहां आए और उन्हें गोली मार दी।

घटना पर बोलते हुए बर्धमान के एसपी कामनासिस सेन ने कहा है कि जिस समय राजू की हत्या हुई थी उस समय उनके साथ तीन और लोग थे। पुलिस के अनुसार, अभी तक हमले के पीछे का कारण का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता एक मिठाई की दुकान के बाहर खड़े थे और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक कार में दो लोग वहां आएं और राजू पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी ने गाड़ी के शीशे तोड़े थे जबकि दूसरा आरोपी गोली चलाने लगा था।

West Bengal | BJP leader Raju Jha was shot dead by unidentified miscreants in Shaktigarh of Purba Bardhaman



It is an unfortunate incident and an investigation is being done: Kamanasish Sen, SP Purba Bardhaman pic.twitter.com/uYnrnVRZ7w