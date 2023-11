Andhra Pradesh: ऑटो और लॉरी की टक्कर में आठ स्कूली बच्चे घायल, देखें वीडियो

Highlights टक्कर में आठ स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना विशाखापत्तनम में संगम सारथ थिएटर के पास हुई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विशाखापत्तनमः आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में संगम शरत थिएटर के पास एक ऑटो और लॉरी की टक्कर में आठ स्कूली बच्चे घायल हो गए। इस बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इस घटना में बेथनी स्कूल के आठ बच्चे घायल हो गए।

ट्रक चालक और क्लीनर ने भागने की कोशिश की। लेकिन वहां मौजूद ऑटो चालकों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया है। घायल छात्रों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना में ऑटो सीधे तेज रफ्तार लॉरी से टकराता दिख रहा है।

#WATCH | Andhra Pradesh: Eight school children were injured in an accident when an auto collided with a lorry near Sangam Sarat Theatre in Visakhapatnam



Source: CCTV Footage from a local shop pic.twitter.com/sr9xaadUVo — ANI (@ANI) November 22, 2023

#WATCH | Andhra Pradesh: Eight students were injured in an accident when their auto collided with a lorry near Sangam Sarat Theatre in Visakhapatnam. The injured have been shifted to the hospital. Further details awaited. pic.twitter.com/MrcfwJzyfW — ANI (@ANI) November 22, 2023

टक्कर होते ही 2-3 बच्चे गाड़ी से बाहर गिर गए जबकि बाकी लोग पलटे हुए ऑटो में ही फंसे रह गए। लॉरी चालक ने दुर्घटनास्थल से 100 मीटर पहले अपना वाहन रोक दिया। पुलिस जांच चल रही है। स्थानीय पुलिस के हवाले से स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, शुरुआती जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि हादसा ऑटो ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। मामले में आगे की जाँच अभी जारी है और दुर्घटना में शामिल किसी भी ड्राइवर पर किसी कानूनी कार्रवाई की कोई रिपोर्ट नहीं है।

At least 8 children were seriously injured when the auto carrying them to school collided with a speeding truck in Visakhapatnam this morning. The truck driver and cleaner tried to flee but, auto drivers present there detained and handed them over to the police.#AndhraPradeshpic.twitter.com/wQtlGcujp7 — Ashish (@KP_Aashish) November 22, 2023

