यूपी के फतेहपुर में रेप-हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, कार्रवाई का सामने आया वीडियो

Highlights तोड़फोड़ अभियान पुलिस अधिकारियों और उप मंडल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चलाया गया। आरोपी की पहचान सिकंदर खान के रूप में हुई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि खान ने महिला को फंसाने के लिए अपनी पहचान छिपाई।

फतेहपुरःउत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रशासन ने 19 वर्षीय युवती से बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति का घर ध्वस्त कर दिया। तोड़फोड़ अभियान पुलिस अधिकारियों और उप मंडल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चलाया गया।

आरोपी की पहचान सिकंदर खान के रूप में हुई है जिसने 5 दिन पहले कथित तौर पर युवती के साथ बलात्कार किया और फिर ईंट से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

#WATCH | Uttar Pradesh: Demolition drive being carried out at the residence of an accused in Fatehpur. The accused allegedly raped and murdered a girl 5 days ago.



A large number of police officials including SDM present on the spot.



More details awaited. pic.twitter.com/vEOFZdYKRo