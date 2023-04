अतीक के भाई अशरफ के बहनोई सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने बढ़ाई इनाम राशि, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया गया

Highlights 17 अप्रैल को सद्दाम पर आईजी रेंज डॉ. राकेश सिंह ने 50 हजार का इनाम तय किया था। ADG जोन पीसी मीना ने इनाम राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया है।

प्रयागराजः गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के बहनोई सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए इनाम को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। वह बिथरी चैनपुर थाने में दर्ज एक मामले में वांछित है। 17 अप्रैल को सद्दाम पर आईजी रेंज डॉ. राकेश सिंह ने 50 हजार का इनाम तय किया था जिसे ADG जोन पीसी मीना ने बढ़ाकर एक लाख कर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सद्दाम की गिरफ्तारी को लेकर सीओ आशीष प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी और पुलिस की टीमें बरेली से रवाना हो गई हैं। बीते दिनों उसकी गिरफ्तारी को लेकर बरेली में कई जगहों पर छापेमारी की गई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में रहने वाला सद्दाम बरेली के थाना बिथरी चैनपुर और बारादरी थाना में वांछित है।

Reward on the arrest of Saddam, brother-in-law of gangster-turned-politician Atiq Ahmed's brother Ashraf, increased to Rs 1 lakh from Rs 50,000. He is wanted in a case registered at Bithri Chainpur police station: UP Police