कुत्ते ने खोला कत्ल का राज! यूपी में हुआ था मर्डर, नहीं था कोई सुराग...फिर 22 किलोमीटर दूर आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस

Highlights उत्तर प्रदेश के कासगंज में 15 साल के एक नाबालिग लड़के की हत्या के आरोपियों तक खोजी कुत्ते की मदद से पहुंची पुलिस। इस हत्या के केस में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, ऐसे में 'जानी' नाम का पुलिस डॉग गंध से हत्यारों तक पहुंचा। कुत्ते की मदद से पुलिस लड़के से लूटी गई ट्रैक्टर तक भी पहुंच गई, 48 घंटे के भीतर केस हल हुआ।

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में 15 साल के एक नाबालिग लड़के की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने अपने एक खोजी कुत्ते 'जानी' की मदद से खोज निकाला। खास बात ये रही 'जानी' की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही, जबकि इस हत्या का कोई सबूत पुलिस के पास नहीं था। जर्मन शेफर्ड नस्ल का 'जानी' 22 किलोमीटर दूर सबूतों और आरोपिय़ों गांव तक पहुंच गया। यूपी पुलिस ने खुद उसकी कहानी ट्विटर पर साझा की है। आईए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।

पुलिस ने बताया कि 15 साल के लड़के दुर्वेश कुमार की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को पश्चिमी यूपी के कासगंज के एक खेत में दफना दिया गया था। लड़के से उसका ट्रैक्टर और कुछ पैसे भी लूट लिए गए थे।

पुलिस ने इस केस के बारे में एक छोटे वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया, 'जानी को सलाम, हमारे #K9 अधिकारी, जिसने 48 घंटे के भीतर कासगंज में एक नाबालिग की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस जासूस ने न केवल हत्यारों तक पहुंचा दिया, बल्कि 22 किलोमीटर दूर खड़े लूटे गए ट्रैक्टर को भी ट्रैक किया।'

A ‘dogged’ detection!



Saluting Johny, our #K9 officer who played a ‘claw-some’ role in solving a blind murder mystery of a minor in Kasganj within 48 hours.

Not only did the ace detective reach the killers but tracked a looted tractor parked 22 kms away.#Pawsome#FineK9pic.twitter.com/nKDCYiGUoQ