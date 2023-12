UP Crime News: भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, रेप मामले में दस लाख का जुर्माना, दुद्धी विधानसभा सीट से एमएमलए, विधायकी जाना तय!

Highlights केस में रामदुलार गोंड को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की थी. न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की जेल की सजा सुना दी. रामदुलार गोंड पर एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था.

UP Crime News: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामदुलार गोंड को अदालत ने रेप के केस में दोषी करार देते हुए 25 साल जेल की सजा सुनाई है. सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) एहसानुल्लाह खां ने विधायक रामदुलार गोंड पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया है.

गत 12 दिसंबर को अदालत ने सुनवाई के दौरान रेप केस में रामदुलार गोंड को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तारीख तय की थी और शुक्रवार को न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की जेल की सजा सुना दी. बीते पांच वर्षों के दौरान रामदुलार भाजपा के दूसरे ऐसे विधायक हैं, जिन्हे रेप के मामले में सजा सुनाई गई है.

#WATCH | Uttar Pradesh BJP MLA Ramdular Gond sentenced to 25 years in jail, fine of Rs 10 lakhs imposed on him, in a 2014 minor rape case



(Visuals from Sonbhadra) pic.twitter.com/9nIx1xF7A7