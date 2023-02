पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद! दिनदहाड़े तलवार से शख्स की काटी उंगलियां, अब तक नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी

Highlights पंजाब में दिनदहाड़े शख्स की उंगालियां काटने का मामला आया सामने तीन लोगों के खिलाफ मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है घटना बीते 9 फरवरी की बताई जा रही है

मोहाली:पंजाब में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई कि अपराधी दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे और पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। दरअसल, ताजा मामला साहिबजादा अजीत सिंह नगर का है। जहां एक शख्स को तीन लोग पकड़कर जबरन उसके साथ ऐसी घटना को अंजाब दे रहे, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।

वीडियो में तीन लोग दिखाई दे रहे है, जो एक शख्स की उंगलियों को तलवार से काट रहे हैं। इस क्रूर घटना का वीडियो दिल्ली के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और पंजाब की 'आप' सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Punjab | A case has been registered under IPC sections against three people who allegedly chopped off fingers of a man on Feb 9. Reason behind this brutal incident is traced to past incidents. Soon the absconding accused will be behind bars: Harinder Singh Mann DSP city-1, Mohali pic.twitter.com/IgwXWWm7hi