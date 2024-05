Arvind Kejriwal Interim Bail: 'केजरीवाल मर जाएं, उनकी इच्छा है', 7 किलो वजन कम, 7 दिन की जमानत याचिका पर मुख्यमंत्री ने कहा

Highlights केजरीवाल ने कहा, मेरा वजन 7 किलो कम हो गया मैंने 7 दिन का समय मांगा है ताकि मैं एक सप्ताह के भीतर अपने सभी परीक्षण करा सकूं टेस्ट हो जाएं तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही है या नहीं

Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। केजरीवाल का यह बयान उस वक्त आया है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने के लिए याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि मेरा वजन बहुत गिर गया है। अगर किसी व्यक्ति का वजन बिना किसी कारण के एक महीने में 7 किलो गिर जाता है, तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है।

#WATCH | On his plea in the Supreme Court seeking extension of his interim bail by 7 days, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "...My weight has fallen a lot. If a person's weight falls by 7 kg in a month without any reason, then it is a very serious problem. So the doctors have…