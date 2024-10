Hyderabad: चार दिन पहले ही हो गई बेटे की मौत, दृष्टिबाधित माता-पिता की नहीं चला पता; ऐसे हुआ खुलासा

हैदराबाद:तेलंगाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पुलिस के बी होश उड़ा दिया। तेलंगाना के बड़े शहर हैदराबाद के एक घर में 30 वर्षीय बेटे के शव के साथ रहते मिले दृष्टिबाधित बुजुर्ग दंपति को पता नहीं था कि उसकी चार दिन पहले मौत हो चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जब घर से बदबू आने लगी तो सोमवार को पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और उसे शव तथा अर्द्ध-चेतन अवस्था में जमीन पर पड़े पति-पत्नी मिले। नगोले थाने के प्रभारी ए. सूर्य नायक ने बताया कि व्यक्ति की घर में ही मौत हो गई थी और शक है कि उसकी मौत चार-पांच दिन पहले सोते में हुई थी।

अधिकारी ने बताया कि दृष्टिबाधित बुजुर्ग दंपति को पता नहीं था कि उनके छोटे बेटे की मौत हो चुकी है और वह खाने तथा पानी के लिए उसे आवाज लगाते रहे मगर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उनकी आवाज शायद पड़ोसी भी नहीं सुन सके। पुलिस ने उन्हें खाना और पानी उपलब्ध कराया।

दंपति से उनके बड़े बेटे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे सूचित किया जो शहर में दूसरे इलाके में रहता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजने के साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है।

Heartfelt Response by Police: Nagole SHO and Team Aid Elderly Couple in Distress



On 28.10.2024 In a deeply saddening incident, @NagolePS Police, led by SHO Sri. Surya Nayak responded to a #Dial100 call from neighbors regarding a foul smell from a home in Blinds Colony, Nagole.… pic.twitter.com/XK0w7XgT27