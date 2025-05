टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं विराट कोहली! BCCI को बताई वजह, बोर्ड ने दी प्रतिक्रिया

Virat Kohli Test Retirement: भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विराट कोहलीटेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। उन्होंने बीसीसीआई के सामने यह इच्छा जाहिर की है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना है।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोहली ने महीनों के चिंतन के बाद यह फैसला लिया। इसके बाद से बीसीसीआई ने उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कोहली टेस्ट रिटायरमेंट की योजना पर अड़े हैं। कोहली की रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने की इच्छा अचानक नहीं है। वह दिसंबर 2024 में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद से इस बारे में सोच रहे हैं। उस सीरीज के पहले टेस्ट में नाबाद शतक बनाने के बावजूद कोहली पांच मैचों में केवल 190 रन ही बना सके।

