Delhi: बाइकर समूह के साथ तीखी नोकझोंक, गाड़ी से मारी टक्कर, पुलिस ने किया अरेस्ट, देखें वीडियो

Delhi: दिल्ली पुलिस ने अर्जन गढ़ मेट्रो स्टेशन के पास आरोपी चालक को गिरफ़्तार कर लिया है। जिसने कल बाइकर समूह के साथ तीखी नोकझोंक के बाद अपने चार पहिया वाहन से एक बाइकर को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

#WATCH | A man hit a biker with his four-wheeler following a heated verbal exchange with the biker group, near Arjan Garh metro station in Delhi. (05.06) Police say they've taken cognisance of the matter & investigation is on. (Note: Abusive language) (Source: Biker's friend) pic.twitter.com/ZHXdGil95z

एडीसीपी साउथ एम हर्षवर्धन ने कहा कि 26 वर्षीय आरोपी चालक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और कार को जब्त कर लिया गया है। मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। अर्जन गढ़ मेट्रो स्टेशन के पास, बाइकर समूह के साथ तीखी नोकझोंक होने के बाद व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से एक बाइकर को टक्कर मार दी थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और जांच जारी है।

Delhi | The 26-year-old accused driver has been arrested and the car has been seized. An Attempt to murder case has been registered in the matter: M Harsha Vardhan, ADCP South on biker hit by car driver after verbal spat pic.twitter.com/5gZRtH431P