फिर से आया कॉल, इस बार धमकी नहीं बल्कि ये थी फिशिंग कॉल, फ्रॉड होने से पहले पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली: गुरुग्राम में दो लोगों को 2 करोड़ रुपए की साइबर अटैक की चोरी से काफी नुकसान हुआ। लेकिन, इस बीच चेन्नई में रहने वाली मार्केटिंग प्रोफेशन को मंगलवार को कॉल आया और उन्हें इसी तरह के स्कैम का सामना करना पड़ा। जहां, कॉलर ने महिला को बताया कि आपके आधार नंबर से थाईलैंड को ड्रग भेजी जा रही है। इस बात को लावान्या मोहन ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार ट्वीट में सबकुछ बता दिया।

उन्होंने 'एक्स' पर कहा, उस व्यक्ति ने अपने आपको फेडएक्स से जुड़े एक ग्राहक सेवा कार्यकारी अधिकारी का परिचय दिया। उस अधिकारी ने दावा किया कि उसकी आईडी का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दवाओं का परिवहन किया जा रहा था।

Two weeks ago, there was news of one man from Gurgaon losing 56 Lakhs to a scammer and another, 1.3 Crores. I got the same call today.



A customer care exec from FedEx will call you and say that your Aadhar card is being misused to send packages with drugs to Thailand.