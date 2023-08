बेंगलुरु: इसरो के एक वैज्ञानिक पर हुआ हमला, वीडियो शेयर कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की

Highlights बेंगलुरु में इसरो के एक वैज्ञानिक पर हमला हुआ है। एक स्कूटी सवार ने वैज्ञानिक की कार को गुस्से में लात मारी है। ऐसे में वैज्ञानिक ने वीडियो शेयर कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

बेंगलुरु: बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर नवनिर्मित एचएएल अंडरपास के पास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वैज्ञानिक को रोड रेज का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार, वैज्ञानिक पर कथित तौर पर एक व्यक्ति ने उस समय हमला किया जब वह अपनी कार के अंदर थे और कर्नाटक के बेंगलुरु के कार्यालय में जा रहे थे।

बता दें कि घटना का वीडियो शेयर कर वैज्ञानिक ने पुलिस से मदद की अपील की है। यह पहली बार नहीं है जब किसी वैज्ञानिक पर हमला हुआ है। इससे पहले आशुतोष सिंह नामक एक वैज्ञानिक पर भी तलवारों से हमला हुआ है।

जानकारी के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम आशीष लांबा है और जब वे इसरो कार्यालय जा रहे थे तब उनके साथ ऐसी घटना घटी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो स्कूटर चला रहा था और वह भी बिना हेलमेट के अचानक उनकी कार के सामने आ गया। इसके बाद आशीष ने ब्रेक मारी थी और वह वैज्ञानिक के कार के सामने अपना स्कूटर रोक दिया था।

@blrcitytraffic@CPBlr@BlrCityPolice Yesterday during going to ISRO office,Near to newly constructed HAL underpass, a person on scooty (KA03KM8826) without helmet was driving recklessly and coming in front of our car suddenly and so We had to apply sudden brake. pic.twitter.com/xwDyEy2peA