मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों की पंजाब की जेल में हत्या, एक की हालत गंभीर

Highlights पंजाब में तरनतारन जिले की गोइंदवाल जेल में गैंगवार मूसेवाला मर्डर केस के दो आरोपियों की जेल में हत्या मारे गए आरोपियों में मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह शामिल

चंडीगढ़: पंजाब की गोइंदवाल साहिब जेल में रविवार को हुई गैंगवार की एक घटना में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपियों की हत्या कर दी गई है। मरने वाले गैंगस्टरों की पहचान मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह के रूप में हुई हैं। एक तीसरा अपराधी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

हमले में गंभीर रूप से घायल गैंगस्टर का नाम केशव जो बठिंडा का रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार तीनों कैदियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। ये सभी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी थे। इस घटना के बाद पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

Punjab | There was a fight btw miscreants in Goindwal Sahib jail, in which Duran Mandeep Singh Toofan, resident of Rayya was killed. Keshav resident of Bathinda & Manmohan Singh Mohana, resident of Budhlada, were admitted to Civil Hospital Tarn Taran: DSP Jaspal Singh Dhillon