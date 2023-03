WPL 2023: जीत की हैट्रिक के साथ टॉप पर मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से दी मात, मैथ्यूज ने गेंद के बाद बल्ले से किया धमाल

Highlights दिल्ली की टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। हेली मैथ्यूज ने गेंद के बाद बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे मैच में 3 विकेट के साथ 31 गेंद में 32 रन की पारी खेली।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरे मैच में जीत दर्ज की। टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में पहले पायदान पर है। दिल्ली की टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में दिल्ली को 8 विकेट से मात दी।

सैका इशाक, इसी वोंग और हेली मैथ्यूज ने मिलकर 9 विकेट झटके। हेली मैथ्यूज ने गेंद के बाद बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हेली मैथ्यूज ने तीसरे मैच में भी कमाल का प्रदर्शन किया। मैथ्यूज ने पहले मैच में 31 मैच में 47 रन की पारी खेली थी। दूसरे मैच में 38 गेंद में 77 रन की धमाकेदार पारी खेली।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए गुरुवार को तीसरे मैच में 3 विकेट के साथ 31 गेंद में 32 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को गुरुवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में 18 ओवर में 105 रन पर ढेर कर दिया।

End of Powerplay 🚨



Strong start by @mipaltan in their chase after 6️⃣ overs



The opening pair also bring up their FIFTY partnership 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/MoIM0uilMQ#TATAWPL | #DCvMIpic.twitter.com/fFOF5myW92 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 9, 2023

मुंबई के गेंदबाजों ने शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा। उसकी तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर सैका इशाक (13 रन देकर तीन), मध्यम गति की गेंदबाज इसी वोंग (10 रन देकर तीन) और ऑफ स्पिनर हेली मैथ्यूज (19 रन देकर तीन) ने तीन तीन विकेट लिये।

And there he is 😍



Found our #TATAWPL mascot 🐯 right in the middle of the crowd#DCvMIpic.twitter.com/eKVQS1H12w — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 9, 2023

दिल्ली की तरफ से केवल तीन बल्लेबाज मेग लैनिंग (41 गेंदों पर 43 रन, पांच चौके), जेमिमा रोड्रिग्स (18 गेंदों पर 25 रन, तीन चौके) और राधा यादव (10) ही दोहरे अंक में पहुंचे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पावरप्ले के छह ओवरों में केवल 29 रन बनाए और इस बीच शेफाली वर्मा (दो) और एलिस कैप्सी (छह) के विकेट गंवाए।

मारिजान काप (दो) भी आते ही पवेलियन लौट गई जिससे स्कोर तीन विकेट पर 31 रन हो गया। रोड्रिग्स ने नैट साइवर ब्रंट पर तीन चौके जड़कर स्कोर को कुछ गति प्रदान की जबकि लैनिंग ने एमेलिया केर की लगातार तीन गेंदों को चौके के लिए भेजा। इसके बाद दिल्ली ने नौ गेंद और तीन रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए।

सैका इशाक ने दूसरे स्पेल में गेंद थामते ही पहले रोड्रिग्स को बोल्ड करके इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी समाप्त की और फिर लैनिंग को एक्स्ट्रा कवर पर कैच कराया। हेली ने अगले ओवर में जेस जॉनासन (दो) और मीनू मनि को आउट किया।

जिससे दिल्ली का स्कोर तीन विकेट पर 81 रन से सात विकेट पर 84 रन हो गया। दिल्ली की टीम अगर तिहरे अंक में पहुंच पाई तो उसका श्रेय राधा को जाता है जिन्होंने एमिलिया केर पर पारी का एकमात्र छक्का भी लगाया। दिल्ली ने अपने आखिरी तीन विकेट सात रन के अंदर गंवाए।