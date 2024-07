India vs Sri Lanka T20 2024: दो दिन में 2 झटके, चमीरा के बाद एक और तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights Dushmantha Chameera-Nuwan Thushara ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: श्रीलंका की टी-20 टीम को झटका लगा है। Dushmantha Chameera-Nuwan Thushara ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: पहला टी-20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। Dushmantha Chameera-Nuwan Thushara ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: सीरीज में कुल 6 मैच खेले जाएंगे।

Dushmantha Chameera-Nuwan Thushara ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: श्रीलंका टीम को दो दिन में 2 बड़े झटके लगे। तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा के बाद श्रीलंका क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा है, जब दूसरे तेज गेंदबाज नुवान तुषारा भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे पहले चमीरा लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2024 के बाद बीमारी के कारण बाहर हो गए थे। पहले टी20 मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान तुषारा के बाएं हाथ की उंगली टूट गई है।

Sri Lanka's preparations take another hit with a second major setback before the T20I series against India.



Details 👇https://t.co/ONpMax2HX0 — ICC (@ICC) July 25, 2024

भारत बनाम श्रीलंका शेड्यूल: (India vs Sri Lanka schedule)-

1.पहला टी20I: 26 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

2. दूसरा T20I: 27 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

3. तीसरा टी20I: 28 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम।

A big blow for Sri Lanka with a key fast bowler ruled out of their T20I series against India.https://t.co/tFSbxJtj0i — ICC (@ICC) July 25, 2024

श्रीलंका और भारत तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेलेंगे, पहला टी20 27 जुलाई को कैंडी में खेला जाएगा। दिलशान मधुशंका को शामिल किया गया है। तुषारा इस साल की शुरुआत में SA20 के दौरान अपने शानदार एक्शन के कारण सुर्खियों में आए थे। जहां उन्होंने एमआई केप टाउन के लिए खेला और पांच मैचों में आठ विकेट लिए।

उन्होंने मार्च 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अपना अच्छा फॉर्म जारी रखा। दोनों देशों के बीच निर्णायक टी20 मैच में एक मेडन ओवर हैट-ट्रिक फेंकी और 20 रन देकर 5 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एलपीएल जहां उन्होंने दांबुला सिक्सर्स के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने उनके लिए सात मैचों में आठ विकेट लिए।

मधुशंका ने एलपीएल में दांबुला सिक्सर्स के लिए भी खेला था, लेकिन छह मैचों में केवल दो विकेट लिए। वह चोट के कारण इस साल की शुरुआत में आईपीएल में भी नहीं खेल पाए थे और पिछले महीने खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में श्रीलंकाई टीम के लिए भी नहीं खेले थे।

टी20I टीमः

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मो. सिराज।

श्रीलंकाः चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, दिलशान मधुशंका, बिनुरा फर्नांडो।