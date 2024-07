INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: कल दोपहर 2 बजे पहला सेमीफाइनल, जानें कहां और कब देखें लाइव स्कोर, हेड टू हेट रिकॉर्ड में कौन आगे, भारत या बांग्लादेश

Highlights INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: भारत ने अब तक पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को हराया है। INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: दांबुला के दांबुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजे शुरू होगा।

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया की नजर 8वें खिताब पर है। टीम इंडिया के सामने निगार सुल्ताना जोटी की टीम खड़ी है। भारत अभी तक 7 बार चैंपियन बन चुका है। बांग्लादेश की टीम एक बार बाजी मारी है। भारत को फाइनल में मात देकर चैंपियन बनने का गौरव है। भारत टी20 एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा। 26 जुलाई (शुक्रवार) को दांबुला के दांबुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन भारत फिलहाल अजेय है और खिताब बचाने के लिए अपने अगले दोनों मैच जीतने की कोशिश करेगा।

श्रीलंका में हो रहे इस अहम मुकाबले में भारत ने अब तक पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को हराया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से हार गई है। इसके बाद थाईलैंड और मलेशिया के खिलाफ वापसी करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजे शुरू होगा।

Nazmul Abedin Fahim shares insights on the remarkable skills of Captain Nigar Sultana Joty#HomeOfCricket#BangladeshCricket#CricketPodcastpic.twitter.com/uZYfvxJ3lu — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) July 16, 2024

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: भारत बनाम बांग्लादेश महिला टी20 एशिया कप- ऑनलाइन और टीवी पर कब और कहाँ देखना

IND-W बनाम BAN-W T20I आमने-सामनेः भारत और बांग्लादेश ने एक-दूसरे के खिलाफ 13 टी20 मैच खेले हैं। भारत ने 11 मैच जीता और बांग्लादेश ने 2 बार भारत को हराया।

महिला एशिया कप टी20 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच कब है? मैच 26 जुलाई, शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे IST दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच कहां देखें? प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

सीधा प्रसारणः भारत में डिज़्नी + हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होंगे।

The Bangladesh women's cricket contingent has touched down in Sri Lanka, geared up for the excitement of the Women's T20 Asia Cup 2024, set to unfold from July 19th to July 28th, 2024.#BCB#Cricket#womenscricket#WomensAsiaCup2024#BDCricket#Bangladeshpic.twitter.com/nzwLrkNmFc — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) July 17, 2024

INDW Vs BANW 1st semifinal Asia Cup 2024: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, सजना सजीवन।

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), शोर्णा अख्तर, नाहिदा अख्तर, मुर्शिदा खातून, शोरिफा खातून, रितु मोनी, रूबिया हैदर झेलिक, सुल्ताना खातून, जहांआरा आलम, दिलारा अख्तर, इश्मा तंजीम, राबिया खान, रुमाना अहमद, मारुफा अख्तर, सबिकुन नाहर जेस्मीन।

महिला एशिया कप सेमीफाइनल: बांग्लादेश के खिलाफ प्रबल दावेदार होगा भारत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी जिसमें शेफाली वर्मा की निगाहें आक्रामक प्रदर्शन करने पर लगी होंगी जबकि स्मृति मंधाना भी बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेताब होंगी। शेफाली ने अभी तक 158 रन बनाए हैं जिससे वह टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

निगार सुल्ताना की टीम के खिलाफ शेफाली को अच्छी शुरूआत करानी होगी क्योंकि विपक्षी टीम के पास धीमी गति के गेंदबाजों की भरमार है। भारतीय महिला टीम ने सभी तीनों मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वी टीम को मात दी है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 78 रन से और नेपाल के खिलाफ 82 रन के अंतर से जीत हासिल की।

हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर जानती हैं कि एशिया कप में सेमीफाइनल और फाइनल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिये बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट के इस चरण में खतरनाक टीम हो सकती है। भारत के लिए शुरुआत काफी अहम होगी इसलिये शेफाली चाहेंगी कि उनकी सीनियर सलामी जोड़ीदार मंधाना भी अच्छा प्रदर्शन करें।

बायें हाथ की यह खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 45 रन की पारी के दौरान शानदार फॉर्म में थी। ग्रुप लीग चरण में भारतीय टीम यूएई और नेपाल से भिड़ी थी जिनका गेंदबाजी आक्रमण इतना शानदार नहीं है लेकिन अब उसे निश्चित रूप से बांग्लादेश की अच्छी धीमी गेंदबाजों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

बायें हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर और युवा लेग स्पिनर राबिया खान दोनों ने पांच पांच विकेट लिए हैं। नाहिदा भारत के अनुभवी बल्लेबाजी लाइन अप पर दबाव बनाना चाहेंगी जबकि लेग ब्रेक गेंदबाज राबिया विकेट लेने की कोशिश करेंगी। मध्यम गति गेंदबाजी विभाग में अनुभवी जहांआरा आलम के साथ रितु मोनी शामिल हैं।

भारत के लिए हरमनप्रीत, ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स मध्यक्रम में हैं जबकि हरफनमौला दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार उनका अच्छा साथ निभायेंगी। दूसरी पारी में दाम्बुला स्टेडियम की पिच काफी धीमी हो रही जिससे भारत इस पिच पर लक्ष्य का बचाव करना चाहेगा। हालांकि सेमीफाइनल दोपहर में होगा। ऑफ स्पिनर दीप्ति ने अब तक तीन मैचों में आठ विकेट लेकर गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है।

अगर राधा यादव से तुलना की जाये तो उनका 4.66 का इकोनोमी रेट भी उतना ही प्रभावशाली रहा है। भारत की नयी गेंद की जोड़ी रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा वस्त्रकार ने शानदार प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के पास इतनी प्रभावशाली बल्लेबाज नहीं हैं जिससे अगर भारत 140 से अधिक रन बना लेता है तो फाइनल में जगह बनाने के लिए यह स्कोर काफी हो सकता है।