Virat Kohli World Cup 2023: 'गुरु' के सामने झुके किंग, पत्नी को दिया फ्लाइंग किस, शतकों का अर्धशतक, देखें वीडियो

Highlights कोहली ने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (वनडे में 49 शतक) रिकॉर्ड को तोड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने लगातार दूसरे मैच में सैकड़ा ठोका। शतकों का अर्धशतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा।

Virat Kohli World Cup 2023: भारत के विराट कोहली बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 सेमीफाइनल के दौरान 50 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (वनडे में 49 शतक) रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

कोहली ने गुरु और महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के सामने झुक कर नमन किया। पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोहली ने वनडे में शतकों का अर्धशतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रेयस अय्यर ने लगातार दूसरे मैच में सैकड़ा ठोका।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में बुधवार को यहां चार विकेट पर 397 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोहली ने 117 गेंद पर 113 रन बनाए, जबकि अय्यर ने 70 गेंद पर 105 रन बनाए। इन दोनों ने 128 गेंद पर 163 रन जोड़े।

इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 29 गेंद पर 47 रन की तूफानी पारी खेल कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई जबकि बीच में रिटायर्ड हर्ट होने वाले शुभमन गिल ने अंतिम ओवर में वापसी की और कुल 66 गेंद पर नाबाद 80 रन की पारी खेली। केएल राहुल 20 गेंद पर 39 रन बना कर नाबाद रहे।

A stellar performance by @imVkohli in the #CWC2023 semi-finals against New Zealand, where he notches up a remarkable century! Breaking barriers, he now stands as the sole player with an incredible 50 ODI centuries, surpassing the legendary @sachin_rt's record of 49 hundreds in… pic.twitter.com/sCXkadFPLP — Jay Shah (@JayShah) November 15, 2023

न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी सबसे महंगे लेकिन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 100 रन देकर तीन विकेट लिए। कोहली ने 106 गेंद पर अपना शतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर के सामने उनका वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। वह वनडे में शतकों का अर्धशतक पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

उन्होंने इस पारी के दौरान किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के तेंदुलकर (2003 में 673 रन) का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। कोहली के खिलाफ न्यूजीलैंड ने शुरू में ही एलबीडब्ल्यू के लिए डीआरएस लिया था। इसके अलावा कीवी गेंदबाज उन्हें किसी भी समय परेशान नहीं कर पाए।

उन्होंने सहजता से अपने रन बटोरे और साउदी की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग में कैच देने से पहले अपनी पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाए। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अय्यर ने अपनी उसी लय को बरकरार रखा और अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में छक्कों की बौछार करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

उन्होंने साउदी पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर एक रन लेकर 67 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। यह विश्व कप के नॉकआउट चरण में सबसे तेज शतक है। अय्यर इसके बाद बोल्ट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच देकर पवेलियन लौटे, जिससे भारत 400 रन के पार नहीं पहुंच पाया।

अय्यर ने अपनी पारी में चार चौके और आठ छक्के लगाए। रोहित ने ट्रेंट बोल्ट के पहले ओवर में दो चौके लगाकर जतला दिया था कि वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने बोल्ट और साउदी दोनों को निशाने पर रखकर छक्के जड़ने की अपनी काबिलियत का खुलकर प्रदर्शन करके वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

केन विलियमसन को छठे ओवर में ही बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर को गेंद सौंपनी पड़ी। भारतीय कप्तान ने उनका स्वागत चौके और छक्के से किया, लेकिन साउदी पर ऊंचा शॉट लगाते समय उनकी टाइमिंग सही नहीं थी और विलियमसन ने दौड़ लगाकर उसे कैच में बदल दिया।

The Pic 🥺🥺❤❤❤

Two Generation Greatest Players Who Ruled The World Cricket ❤#INDvsNZ#ViratKohli𓃵pic.twitter.com/0CJAm27ViS — VINEETH𓃵🦖 (@sololoveee) November 15, 2023

उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाए तथा विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल (49) के रिकॉर्ड को तोड़ा। रोहित की आतिशबाजी के बाद गिल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को निशाने पर रखा और इस तेज गेंदबाज पर छक्का लगाकर 13वें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

Only Virat Kohli fans are allowed to like this tweet #ViratKohli𓃵#INDvsNZpic.twitter.com/AAF3tjJ555 — Priyanshu (@PriyanshuVK18K) November 15, 2023

गिल ने 41 गेंद पर वनडे में अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया। जब वह 79 रन पर खेल रहे थे तब बाएं पांव में ऐंठन के कारण उन्हें क्रीज छोड़नी पड़ी। उन्होंने प्रवाहमय बल्लेबाजी की और अपनी पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। लेकिन इससे न्यूजीलैंड को किसी तरह की राहत नहीं मिली क्योंकि अय्यर ने एक तरह से गिल की पारी को ही आगे बढ़ाया।

उन्होंने रचिन रविंद्र को कुंद करने के अलावा बोल्ट और साउदी की गेंद को भी छक्के के लिए भेजा। इस बीच कोहली ने भी साउदी पर छक्का लगाया। राहुल ने पांच चौके और दो छक्के लगाकर डेथ ओवरों में बखूबी जिम्मेदारी संभाली।