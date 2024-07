India vs Sri Lanka T20 2024: 27 जुलाई से तीन मैच की टी20 सीरीज, यहां जानिए पूरा शेड्यूल, कहां खेला जाएगा मैच, कहां देखें स्ट्रीमिंग और लाइव स्कोर

Highlights India vs Sri Lanka T20 2024: वनडे में अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा वापसी करेंगे। India vs Sri Lanka T20 2024: गौतम गंभीर को कोच की कुर्सी पर देखेंगे। India vs Sri Lanka T20 2024: दोनों देश के पास युवा खिलाड़ी हैं।

India vs Sri Lanka T20 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप चैंपियन टीम श्रीलंका पहुंच गई है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद भारतीय टीम दौरा कर रही है। नए कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंका के नए कैप्टन चरित असालांका में मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों देश के पास युवा खिलाड़ी हैं। सूर्यकुमार और नए कोच गौतम गंभीर की अग्निपरीक्षा होगी। टीम इंडिया 27 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेल रही है। वनडे में अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा वापसी करेंगे। पहली बार होगा, जब हम गौतम को कोच की कुर्सी पर देखेंगे।

भारत बनाम श्रीलंका शेड्यूल: (India vs Sri Lanka schedule)-

1.पहला टी20I: 26 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

2. दूसरा T20I: 27 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम

3. तीसरा टी20I: 28 जुलाई, पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम।

India vs Sri Lanka T20 2024: जानें कौन-कौन खिलाड़ी शामिल-

भारतीय टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज।

🆙 Next 👉 Sri Lanka 🇱🇰#TeamIndia are back in action with 3 ODIs and 3 T20Is

श्रीलंका टीम: चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंता चामीरा, बिनुरा फर्नांडो।

Sri Lanka announces the T20I squad for the India series, with Asalanka named as captain.

India vs Sri Lanka T20 2024: भारत बनाम श्रीलंका T20I सीरीज-

सीधा प्रसारण कैसे देख सकते हैं? भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण होगा।

लाइव प्रसारण कैसे करते हैं? भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध।

गंभीर की देखरेख में भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू किया अभ्यास

नये मुख्य कोच गौतम गंभीर की देख रेख में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला से पहले यहां अपने शुरूआती अभ्यास सत्र में मैदान पर उतरी। दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह कोच बने गंभीर ने मैदान पर टीम का नेतृत्व किया और अभ्यास सत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने हलका अभ्यास किया जिसमें क्षेत्ररक्षण अभ्यास, दौड़ने और गेंद को पकड़ने का अभ्यास शामिल था।

As India's men's T20I team begin a new chapter, Ajit Agarkar explains the decision to award captaincy to Suryakumar Yadav 🗣

इस दौरान टीम के खिलाड़ी टी 20 अंतरराष्ट्रीय टीम के नये कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ बातचीत करते देखे गये। गंभीर ने बल्लेबाजी अभ्यास कर रहे संजू सैमसन के साथ बातचीत करने के बाद मैदान पर हरफनमौला शिवम दुबे के साथ समय बिताया। भारत के पूर्व हरफनमौला अभिषेक नायर और नीदरलैंड के बल्लेबाज रयान टेन डोशेट श्रीलंका दौरे के लिए गंभीर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं।

Sri Lanka have recalled an ICC Men's T20 World Cup-winning batter for the three-game T20I series against India 👀



More ➡ https://t.co/9ys2qXt2nGpic.twitter.com/pCxfyLN4hE — ICC (@ICC) July 23, 2024

इन तीनों ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आईपीएल 2024 खिताब दिलाने के लिए सहयोग किया था। राष्ट्रीय टीम के साथ उनका पहला कार्य 27 जुलाई को टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के साथ शुरू होगा, जिसके बाद तीन वनडे मैच होंगे। द्रविड़ के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप टीम के साथ बने हुए है। साईराज बहुतुले दौरे में अंतरिम गेंदबाजी कोच के रूप में काम करेंगे।