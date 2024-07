Dushmantha Chameera ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: श्रीलंका टीम को बड़ा झटका, सीरीज से बाहर तेज गेंदबाज, टी20 मैच में 55 विकेट

Highlights Dushmantha Chameera ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: पिंडली की चोट के कारण एशिया कप से बाहर हुए। Dushmantha Chameera ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बाहर हो गए थे। Dushmantha Chameera ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए चुना गया था।

Dushmantha Chameera ruled out India vs Sri Lanka T20 2024: श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। सीरीज शुरू होने में तीन दिन बाकी है और तेज गेंदबाज दुष्मंता चामीरा चोट के कारण 27 जुलाई से शुरू होने वाली भारत सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जल्द ही नए खिलाड़ी की घोषणा किया जाएगा। 32 वर्षीय चमीरा ने श्रीलंका के लिए टी20ई में कई मैचों में 8.09 की इकॉनमी के साथ 55 विकेट लिए हैं। 2022 के बाद से वह चोट की समस्या से जूझ रहे हैं। पिंडली की चोट के कारण एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बाहर हो गए थे।

कंधे की चोट के कारण 2023 में एशिया कप हुआ और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए नहीं चुना गया था। क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान और बांग्लादेश की घरेलू सीरीज के बीच से भी बाहर कर दिया गया था। हाल ही में उन्हें पिछले महीने खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए चुना गया था।

श्रीलंका टीम: चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, नुवान तुषारा, बिनुरा फर्नांडो।'

💥 Charith Asalanka named captain

😲 Shock recall for Dinesh Chandimal

🤔 Veteran duo miss out



All the details surrounding Sri Lanka's squad selection for their three-match T20I series at home against India 👇https://t.co/A0SxhSEvHc — ICC (@ICC) July 24, 2024

चरित असालांका भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका के कप्तान होंगे, जो टी20 विश्व कप में टीम के जल्दी बाहर होने के बाद इस्तीफा देने वाले स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा की जगह लेंगे। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है।

हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असालांका ने इस साल की शुरूआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी, जब हसरंगा आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबन झेल रहे थे। श्रीलंका के पूर्व अंडर 19 कप्तान असालांका ने इस साल एलपीएल में जाफना किंग्स को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाया था।