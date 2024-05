SRH VS PBKS Score IPL 2024: सनराइजर्स की नजरें दूसरे स्थान पर, हार या जीते पंजाब किंग्स पर कोई असर नहीं, जानें दोपहर 3:30 बजे कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 69th Match jiocinema live cricket match today Score IPL 2024: 69वें गेम में आमने-सामने होंगी। Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 69th Match jiocinema live cricket match today Score IPL 2024: दोपहर 3 बजे टॉस होगा। Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 69th Match jiocinema live cricket match today Score IPL 2024: दोपहर 3.30 बजे से मैच शुरू होगा।

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 69th Match jiocinema live cricket match today Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में आज दो अंतिम मुकाबले खेले जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) अपने आगामी गेम में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमें रविवार 19 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में टूर्नामेंट के 69वें गेम में आमने-सामने होंगी। पंजाब किंग्स पर हार और जीत का कोई असर नहीं है। टीम बाहर हो चुकी है।

SRH टूर्नामेंट के प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है और लक्ष्य एक और जीत दर्ज करना होगा। दूसरी ओर पंजाब किंग्स खुद अंतिम मैच जीतकर विदाई लेना चाहगी। सैम कुरेन के नेतृत्व में टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम थी और वर्तमान में 13 मैचों में 10 अंकों के साथ खुद को नौवें स्थान पर है। मैच दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से खेला जायेगा। दोपहर 3 बजे टॉस होगा।

कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 19 मई को दोपहर 3:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 69th Match jiocinema live cricket match today Score IPL 2024: टीमें-

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, नितीश रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), जे सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह, मयंक अग्रवाल।

पंजाब किंग्स: मैथ्यू शॉर्ट, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), सिकंदर रजा, ऋषि धवन, अथर्व तायदे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, हरप्रीत बराड़, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, वी कावेरप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनय त्यागराजन, प्रिंस चौधरी, रिले रोसेउ।

पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज कर सनराइजर्स की नजरें अंक तालिका में दूसरे पायदान पर

पिछले तीन साल में पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रविवार को यहां जब लीग चरण के अपने अंतिम मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश अंक तालिका में शीर्ष दो में जगह बनाने पर होगी।

आईपीएल के पिछले तीन सत्र में अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही सनराइजर्स की टीम ने इस साल अति-आक्रामक बल्लेबाजी दृष्टिकोण और बेहतरीन गेंदबाजी के साथ खुद को खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित किया है। टीम ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछला मैच बारिश से धुल जाने के बाद अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की।

सनराइजर्स अभी 13 मैचों में 15 अंक के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स को हराने के बाद टीम 17 अंक तक पहुंच सकती है। रविवार को खेले जाने वाले एक अन्य मैच में अगर संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम कोलकाता (केकेआर) नाइट राइडर्स को हराने में सफल रही तो उसके 18 अंक हो जायेंगे और टीम दूसरे स्थान पर पहुंच जायेगी।

केकेआर का शीर्ष दो स्थान में रहना पक्का है। सनराइजर्स पिछले छह मैचों में सिर्फ दो में जीत दर्ज करने में सफल रही। उसे तीन में हार का सामना करना पड़ा जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। टीम के हौसले हालांकि इस बात से बुलंद होगे की गुजरात के खिलाफ बारिश के कारण मैच धुलने से पहले उसमे लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी।

टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा शानदार लय में है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों में खौफ पैदा करने में सफल रहे हैं। इसमें हेड ज्यादा आक्रामक रहे है। उनके नाम 11 मैचों में 201.89 की शानदार स्ट्राइक रेट से 533 रन हैं। मौजूदा सत्र में वह विराट कोहली (708 रन) और रुतुराज गायकवाड़ (583 रन) के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है।

सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाजों का ऐसा दबदबा रहा है कि मध्यक्रम को दबाव का सामना करने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। विकेटकीपर हेनरिच क्लासेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी से टीम की परेशानी बढ़ी है लेकिन पिछले कुछ मैचों में नीतिश कुमार रेड्डे ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

कप्तान पैट कमिंस, अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की मौजूदगी में टीम के पास तेज गेंदबाजी में शानदार विकल्प है। अंतिम चार में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद पंजाब किंग्स के लिए यह मौका खुद को साबित करने का होगा। टीम को इस मैच में कार्यवाहक कप्तान सैम कुरेन के साथ् इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सेवाएं नहीं मिलेंगी।

कुरेन ने राजस्थान रॉयल्स पर पांच विकेट की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई थी। कुरेन के स्वदेश लौटने के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा सत्र के अपने अंतिम मैच में पंजाब किंग्स का नेतृत्व करेंगे। जितेश के लिए यह फ्रेंचाइजियों पर प्रभाव छोड़ने का मौका हो सकता है, जो अगले साल के आईपीएल से पहले मेगा नीलामी के लिए तैयार हैं।