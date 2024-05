RR VS KKR IPL 2024: शाम 7:30 बजे खेला जाएगा आईपीएल 2024 अंतिम लीग मैच, प्वाइंट टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर काबिज टीम में महामुकाबला, जानें लाइव अपडेट

Highlights Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 70th Match Live jiocinema match today score where to watch IPL 2024: असम में 7 बजे टॉस का आयोजन होगा। Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 70th Match Live jiocinema match today score where to watch IPL 2024: केकेआर की टीम 19 अंक के साथ पहले पर है। Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 70th Match Live jiocinema match today score where to watch IPL 2024: राजस्थान की टीम 16 अंक के साथ दूसरे पर है।

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 70th Match Live jiocinema match today score where to watch IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में आज शाम 7.30 बजे से अंतिम मैच खेला जाएगा। अंक तालिका की नंबर एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) का सामना दूसरे नंबर की टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) से होगा। शाम 7 बजे टॉस का आयोजन किया जाएगा। रविवार को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में जीत के साथ शीर्ष दो में अपना स्थान पक्का करना होगा।

आरआर और केकेआर दोनों प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। जहां श्रेयस अय्यर की टीम ने अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया है, वहीं एक जीत संजू सैमसन की रॉयल्स को उसी टीम के खिलाफ क्वालीफायर स्थान सुनिश्चित कर देगी। अय्यर टीम के पास 19 अंक हैं और संजू टीम के पास 16 अंक हैं। हार के बाद भी केकेआर की टीम पहले पायदान पर ही रहेगी।

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 70th Match Live jiocinema match today score where to watch IPL 2024:

कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 19 मई को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

टीमें:

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, साकिब हुसैन, मुजीब उर रहमान, गट एटिकिंसन, अल्लाह गजनफर, फिल साल्ट।

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), आबिद मुश्ताक, अवेश खान, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोस बटलर, कुलदीप सेन, कुणाल सिंह राठौड़, नांद्रे बर्गर, नवदीप सैनी, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, रोवमैन पावेल, टॉम कोहलर-केडमोर, ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल और तनुश कोटियन।

शीर्ष पर काबिज केकेआर को हराकर दूसरा स्थान पक्का करना चाहेंगे रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स चार मैचों के हार के सिलसिले को तोड़कर रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के अहम मैच में चोटी की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर शीर्ष दो में जगह पक्की करने उतरेगी। सोलह अंक लेकर प्लेआफ में जगह बना चुके रॉयल्स लगातार चार मैच हार चुके हैं। पिछले दो मैचों में टीम 150 के पार भी नहीं पहुंच सकी और अब इंग्लैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज के स्वदेश लौटने के बाद उसकी राह और कठिन हो गई है। ऐसे में यशस्वी जायसवाल, कप्तान संजू सैमसन और स्थानीय हीरो रियान पराग को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी।

प्लेआफ में शीर्ष दो में रहकर जाने से उनके पास फाइनल में पहुंचने के दो मौके रहेंगे। केकेआर के 19 अंक है और उसका शीर्ष पर रहना तय है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछला मैच बारिश में धुलने से उसे एक अंक मिला। केकेआर के हौसले बुलंद है लेकिन उसे आत्ममुग्धता से बचना होगा।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 मई को ईडन गार्डंस पर हुए मुकाबले के बाद से केकेआर ने बारिश की भेंट हुए इस मैच के अलावा कोई मुकाबला नहीं खेला है। अहमदाबाद जाकर एक दिन के अभ्यास के लिये कोलकाता लौटना और फिर आखिरी लीग मैच के लिये गुवाहाटी जाना थकाऊ रहा होगा और इससे उनकी लय पर असर पड़ सकता है।

अब देखना यह होगा कि मेंटोर गौतम गंभीर की टीम इस लय को बरकरार रख पाती है या नहीं। उसके पास फॉर्म में चल रहा इंग्लैंड का सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट भी नहीं है. जो पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिये स्वदेश लौट चुके हैं। केकेआर के दो सलामी बल्लेबाजों साल्ट और सुनील नारायण ने मिलकर इस सत्र में सात अर्धशतक और शतक समेत 182 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 897 रन बनाये हैं।

साल्ट की जगह रहमानुल्लाह गुरबाज ले सकते हैं लेकिन मैदान पर उतरते ही साल्ट की तरह आक्रामक खेलने की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सत्र में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है । केकेआर की बल्लेबाजी का दारोमदार कप्तान श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल पर होगा । मैच में बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।