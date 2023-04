SRH VS LSG IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ टॉस जीता, दोनों टीम में दो-दो बदलाव, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights मार्को जॉनसेन और हेनरिक क्लासेन के टीम से जुड़ने से उसे मजबूती मिली है। सनराइजर्स 2021 में अंतिम और पिछले साल 10 टीमों के बीच आठवें स्थान पर रहा था। सनराइजर्स को अब विशेषकर पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

SRH VS LSG IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नए कप्तान एडन मार्कराम सहित दक्षिण अफ्रीका के अपने खिलाड़ियों की वापसी के बाद नए रूप में है।

मार्कराम की अनुपस्थिति में पहले मैच में भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में सनराइजर्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 72 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब अपने कप्तान सहित मार्को जॉनसेन और हेनरिक क्लासेन के टीम से जुड़ने से उसे मजबूती मिली है। सनराइजर्स 2021 में अंतिम और पिछले साल 10 टीमों के बीच आठवें स्थान पर रहा था।

