सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर वीरेंद्र सहवाग ने उलटा होकर किया बर्थडे विश, खुद बताई इसकी वजह

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर और कई फैंस के दिन में बतौर 'क्रिकेट के भगवान' बस चुके सचिन तेंदुलकर आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर फैंस सहित कई अन्य सेलिब्रिटी और क्रिकेट खिलाड़ी भी उन्हें विश कर रहे हैं। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी सचिन तेंदुलकर को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि, उन्होंने जिस अंदाज में तेंदुलकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, वह चर्चा में है। सहवाग ने शीर्षासन करते हुए सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

सहवाग ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैदान पर जो आपने कहा, उसका उलटा ही किया तो आज आपके खास 50वें जन्मदिन पर तो आपको शीर्षासन करके विश करना ही था। आपको जन्मदिन की बहुत बधाई सचिन पाजी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हों एक करोड़।'

Maidaan par jo aapne kaha , uska ulta hi kiya, toh aaj aapke iconic 50th birthday par toh aapko Shirshasana karke wish karna hi tha.



Wish you a very happy birthday @sachin_rt Paaji , aap jiyo hazaaron saal , Saal ke din ho ek crore. #HappyBirthdaySachinpic.twitter.com/awvckIAqc9