X launch TV App: यूट्यूब के लिए सामने आई ये बड़ी चुनौती, अब एक्स भी लॉन्च करने जा रहा टीवी ऐप

Highlights X launch TV App: एक्स जल्द ही लॉन्च करेगा ये ऐप X launch TV App: यूट्यूब जैसी सेवा अब इस ऐप पर भी उपलब्ध होगी- 'एक्स' सीईओ लिंडा X launch TV App: इसके साथ हाई क्वालिटी वीडियो भी यूजर्स देख पाएंगे

X (Twitter) launch TV App: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के मालिक एलन मस्क (Elon Musk)जल्द ही यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की तरह अपना भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर जल्द टीवी ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। माना जा रहा है इस टीवी ऐप (TV App) में हाई क्वालिटी वीडियो दिखाए जाएंगे, इस बात की घोषणा कंपनी की सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) हैं।

'एक्स' का टीवी ऐप यूजर इंटरफेस हूबहू यूट्यूब की तरह दिखेगा। कंपनी की सीईओ लिंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'एक्स' के जरिए आगे कहा कि एक्स छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति मौजूदगी दर्ज कराएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सबकुछ बदल जाएगा।

उन्होंने ये भी कहा कि इसे हम रियल टाइम में बदलने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक्स टीवी ऐप पर मिलने जा रहा है। इस तरह आपको हाई क्वालिटी वीडियो, वो भी बड़ी स्क्रीन पर अच्छे अनुभव के साथ एंटरटेन करेगा।

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8