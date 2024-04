मौत और गिरफ्तारी की फर्जी खबरों पर शुगर कॉस्मेटिक्स CEO विनीता सिंह ने दी प्रतिक्रिया, यहां जानें क्या कहा

Highlights शुगर कॉसमेटिक्स की सीईओ ने फर्जी खबरों को लेकर लिखा उन्होंने कहा कि कई जगह शिकायत की, लेकिन मदद नहीं मिली ये भी बताया कि उनकी मां को भी इससे दो-चार होना पड़ा

नई दिल्ली: भारतीय बिजनेस वूमेन विनीता सिंह ने अपनी मौत और गिरफ्तारी की वायर हो रही जानकारी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कई खुलासे किये। विनीता शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और शार्क टैंक इंडिया की पैनल में से एक हैं। 'एक्स' पर लिखकर उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ हफ्तों से इस मुद्दे से दो चार हो रही हैं, जिसे लेकर गलत संदेश फैलाया जा रहा है।

पोस्ट के जरिए बताया कि पेड पीआर बता रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। विनीता सिंह ने एक्स पर लिखा, 'इससे वो पिछले 5 हफ्तों में मृत्यु हो गई और उनके इस दौरान हिरासत में लिया गया है, ऐसा पेड पीआर द्वारा किया गया, जिसका उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने ये भी पहले तो इसे नजरअंदाज किया, फिर मेटा प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट की, मुंबई पुलिस को भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी भी गलत तरीके इस खबर को पीआर के द्वारा पेश किया जा रहा है'। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी मां को भी इसे लेकर फोन किया गया और गलत जानकारी दी गई।

Been dealing with paid PR about my death & my arrest for 5 weeks. Ignored it at first, then reported to @Meta several times, filed @Mum_CyberPolice complaint but it’s not stopping. The hardest part is when folks panic & call my mom 🥺 Few of the posts are below. Any suggestions? pic.twitter.com/XYyQ5G2EoM