Navjot Singh Sidhu: 'वह नजफगढ़ का कसाई था', नवजोत सिंह सिद्धू ने कॉमेंट्री बॉक्स में किसके लिए कहा

Highlights दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज की बल्लेबाजी देख सिद्धू के बिगड़े बोल सिद्धू ने कहा कि एक वह था नजफगढ़ का कसाई सिद्धू ने कॉमेंट्री बॉक्स में किसी खिलाड़ी का बगैर नाम लिए कहा

Navjot Singh Sidhu On Virender Sehwag: पूर्व भारतीय बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान फिसल गई है। पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने कसाई बताया है। दरअसल, शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का 35वां मैच खेला जा रहा था। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉमेंट्री के मशहूर है। कॉमेंट्री के दौरान शायरी का कॉकटेल दर्शकों को भी बेहद ही पसंद आता है। नवजोत दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मैच में कॉमेंट्री कर रहे थे।

A record-breaking powerplay produced priceless reactions inside the @SunRisers Dugout 😃👌 The emotions say it all 🧡 #TATAIPL | #DCvSRH pic.twitter.com/SvjmmAW3JU

मैच की दूसरी पारी की सातवें ओवर में जेक फ्रेजर-मैक्गर्क विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। महज 18 गेंदों में खिलाड़ी ने 65 रन ठोक दिए। पारी के दौरान 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए। यह खिलाड़ी हैदराबाद के गेंदबाजों को चुन-चुन कर मार रहा था। छक्कों की बारिश हो रही थी। इस दौरान मैच की कॉमेंट्री कर रहे नवजोत सिद्धू ने कहा कि एक था नजफगढ़ का कसाई और दूसरा यह है।

The Punch.ev Electric Striker of the Match between Delhi Capitals & Sunrisers Hyderabad goes to Abhishek Sharma. #TATAIPL | @Tataev | #PunchevElectricStriker | #BeyondEveryday | #DCvSRHpic.twitter.com/jttTRG53BY