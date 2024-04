Watch: पेट्रोल भरवाने वाले शख्स के साथ हुई हेराफेरी, कर्मचारी पर लगाया धांधली का आरोप; वीडियो वायरल

Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली से वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि पेट्रोल पंप पर उसके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई है और कर्मचारियों ने मशीन में कोई हेराफेरी की है।

वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। पोस्ट के अनुसार, यह सादिक नगर के एक पेट्रोल पंप पर हुआ जब आदमी ने 500 रुपये का डीजल खरीदा। वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे दर्शकों को इसी तरह के घोटालों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।

घटना की सटीक तारीख अभी तक अपुष्ट है। वीडियो को एक्स पर 'घर के कलेश' नाम के एक यूजर हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया था। पोस्ट को कैप्शन में बताया गया कि जब शख्स पेट्रोल भरवा रहा था तो महिला कर्मचारी ने मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की।

