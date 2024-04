Highlights सहवाग अपने मजाकिया अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं वीरेंद्र सहवाग को एक बार ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग से एक बड़ा प्रस्ताव मिला था बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी ने 100,000 डॉलर की पेशकश की थी

नई दिल्ली: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के महानतम सलामी बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया कि उन्हें एक बार ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग से एक बड़ा प्रस्ताव मिला था।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट के साथ बातचीत के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया कि उन्हें एक बार बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी ने 100,000 डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया।

सहवाग से पूछा गया कि क्या भारतीय खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेलने पर विचार करेंगे? इसपर सहवाग ने मजाकिया अंदाज में गिलक्रिस्ट को जवाब देते हुए सुझाव दिया कि भारतीय क्रिकेटरों को बीबीएल खेलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे अमीर हैं और गरीब देशों में नहीं जाते हैं।

Adam Gilchrist:- Do you see a time where Indian players will ever be able to go & play other T20 leagues? (Club Prairie fire YT).



Virender Sehwag replies:- "No, Don't need. We are rich people, we don't go to poor countries (laughs)". pic.twitter.com/wRVGYXILug