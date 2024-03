'एक्स' पर क्या चल रहा है वायरल?, जानने के लिए यहां क्लिक करें, क्या है माजरा, यहां समझिये

Highlights सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते शनिवार की शाम हजारों पोस्टों की भरमार लग गई जिनमें बोल्ड काले फ़ॉन्ट में "यहां क्लिक करें" लिखा था और तीरछा एक तीर लगा हुआ है दरअसल एक्स पर "यहां क्लिक करें" करें और नीचे की ओर तीर "वैकल्पिक पाठ" को बता रहा है

नई दिल्ली: सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते शनिवार की शाम उस समय हजारों पोस्टों की भरमार हो गई है, जिसमें एक फोटो दिखाई दी, जसमें बोल्ड काले फ़ॉन्ट में "यहां क्लिक करें" लिखा था और साथ में एक तिरछे नीचे की ओर इशारा करते हुए तीर लगा हुआ है।

एक्स की इस नई पहल ने सोशल प्लेटफॉर्म के बड़ी संख्या में यूजर्स को हैरान कर दिया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या आप भी एक्स से उन यूजर्स में से हैं, जो टाइमलाइन पर आने वाली "यहां क्लिक करें" पोस्ट से परेशान हैं?

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक्स पर "यहां क्लिक करें" करें और नीचे की ओर तीर "वैकल्पिक पाठ" की ओर इशारा कर रहा है। यह सुविधा एक्स यूजर्स को प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड की जाने वाली तस्वीरों में एक टेक्स्ट विवरण जोड़ने में मदद करती है। यह सुविधा दृष्टिबाधितों को टेक्स्ट-टू-स्पीच पहचान और ब्रेल भाषा की मदद से छवि को समझने में मदद कर सकती है।

ऑल्ट टेक्स्ट फीचर के हिस्से के रूप में प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड की जाने वाली तस्वीरों के विवरण को 420 अक्षरों तक लिखा जा सकता है, जिसे एक्स ने ऑल्ट टेक्स्ट फीचर 2016 में पेश किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे चर्चित एक्स ने आठ साल पहले लॉन्च के दौरान कहा था, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी यूजर्स को सशक्त बना रहे हैं कि उनके द्वारा ट्विटर पर साझा की गई सामग्री व्यापक रूप से दर्शकों तक पहुंच सके।"

राजनेताओं से लेकर कुछ प्रभावशाली लोगों तक एक्स के इस नये फीचर्स "यहां क्लिक करें" से आश्चर्यचकित थे। इनमें शिवसेना नेता प्रियंका चतुवेर्दी भी शामिल थीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "यहां क्लिक करें तस्वीर की कहानी क्या है? मेरी टाइमलाइन इससे भरी हुई है!"

What is the click here pic story.? My timeline is full of it!