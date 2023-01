Rohit Sharma: आईपीएल के बाद क्या टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेंगे रोहित, 2024 टी20 विश्व कप में नहीं होंगे विराट और राहुल!

Highlights अब रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 टीम में नहीं दिखेंगे। राहुल द्रविड़ ने कहा कि अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार हो रही है। रोहित ने कहा कि आईपीएल 2023 के बाद कुछ सोचेंगे।

Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व कप में हार के बाद भारतीय टीम में भूचाल देखने को मिल रहा है। भारत 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सका है। 2011 में आईसीसी वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया था। लगभग 10 साल से भारत आईसीसी ट्रॉफी के मामले में खाली हाथ रहा है।

श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और अनुभवी लोकेश राहुल को छोटे प्रारूप की टीम में शामिल नहीं किया गया था। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार हो रही है। खबरें हैं कि अब रोहित और कोहली टी20 टीम में नहीं दिखेंगे।

हालांकि रोहित ने कहा कि आईपीएल 2023 के बाद कुछ सोचेंगे। भारत के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को कहा कि उनकी ‘टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को छोड़ने’ की कोई योजना नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों की मानें तो बोर्ड चाहता है कि 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए हार्दिक के नेतृत्व में एक युवा टीम तैयार की जाए।

Captain @ImRo45 was all praise for youngsters @ShubmanGill & @ishankishan51 ahead of the #INDvSL ODI series starting tomorrow 👌🏻👌🏻 @mastercardindia pic.twitter.com/vlZyeGpChP

रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘ हमें छह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं, इसमें से तीन खत्म हो गये है। हमें इन खिलाड़ियों पर आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) तक नजर रखने की जरूरत है। आईपीएल के बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने किसी प्रारूप को अलविदा कहने का मन नहीं बनाया है।’’

रोहित ने कहा, ‘‘ यह 50 ओवर के विश्व कप का साल है और मुझे लगता है कि यह पहले से साफ है (विश्व कप के प्रारूप के हिसाब से तैयारी)। और कई खिलाड़ियों का सभी प्रारूप में खेलना संभव नहीं है। भारतीय कप्तान ने कहा कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन के तहत श्रीलंका के खिलाफ नये खिलाड़ियों की टीम (टी20 श्रृंखला) को उतारा गया था।

'Bumrah has been working very hard at NCA on his rehab.'#TeamIndia Captain @ImRo45 on Jasprit Bumrah's fitness status on the eve of the 1st ODI against Sri Lanka.#INDvSL@mastercardindiapic.twitter.com/AWQqJTtHr0