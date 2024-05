Virat Kohli New Record: किंग विराट कोहली ने बनाया एक और कीर्तिमान, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, टी20 में भी बादशाहत दिखाई

Highlights विराट कोहली ने बनाया एक और कीर्तिमान घेरलू जमीन पर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 9000 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कोहली के अब घरेलू जमीन पर 9014 रन हैं जो उन्होंने 41 की औसत से बनाए हैं

Virat Kohli New Record: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कुछ न कुछ रिकॉर्ड जरूर बनते हैं। आईपीएल 2024 में प्रचंड फॉर्म में चल रहे कोहली इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ऑरेंज कैप उनके सिर पर सजी है। इस बीच कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आलोचक विराट कोहली को टी20 का बल्लेबाज नहीं मानते, लेकिन कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका है।

विराट कोहली घेरलू जमीन पर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 9000 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसमें लीग और इंटरनेशनल दोनों मैच शामिल हैं। कोहली ने ये उपलब्धि 262 पारियों में हासिल की है। कोहली के अब घरेलू जमीन पर 9014 रन हैं जो उन्होंने 41 की औसत से बनाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय खिलाडियों का दबदबा है। घरेलू मैदानों पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 5 भारतीय हैं।

Virat Kohli has now scored 9000 T20 runs on home soil - the most by any player in a single country 🇮🇳 pic.twitter.com/46MCehjFjP

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम 294 पारियों में 8008 रन, शिखर धवन के नाम 252 पारियों में 7626 रन, सुरेश रैना के नाम 237 पारियों में 6553 रन और रॉबिन उथप्पा के नाम 233 पारियों में 6434 रन दर्ज हैं। ये सभी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलते रहे हैं।

विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में अबतक 708 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 156 का रहा है। कोहली ने 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। आरसीबी एलमिनेटर में पहुंच गई है। यहां से अगर टीम फाइनल खेलती है तो कोहली अभी और रन बना सकते हैं। कोहली के बाद आईपीएल 2024 में दूसरे नंबर पर मौजूद सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 583 रन बनाए हैं। सीएसके प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तीसरे नंबर पर सनराइजर्स के ट्रेविस हेड हैं जो 533 रन बना चुके हैं।

With just the playoff matches left, it doesn't look like anyone can catch up to Virat Kohli 🌟#IPL2024pic.twitter.com/66w4taSxX2