Highlights NZ vs SL Live Score: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका लाइव मैच New Zealand vs Sri Lanka Live: वर्ल्ड कप 2023 का 41वां मैच, न्यूजीलैंड vs श्रीलंका World Cup 2023: लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से

New Zealand vs Sri Lanka Live Score, World Cup 2023: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका लाइव स्कोर, वर्ल्ड कप 2023 का 41वां मैच, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, देखें मैच का लाइव अपडेट

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी।

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, दुशमंत चमीरा, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षणा, डुनिथ वेलालेज, कासुन राजिथा, एंजेलो मैथ्यूज, दिलशान मदुशंका, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने।

LIVE

Get Latest Updates

10:48 AM वीडियो: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हफीज के पीछे पड़ गए हैं माइकल... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/pakistani-cricketer-hafeez-calling-kohli-selfish-former-england-cricket-captain-michael-vaughan-b659/

10:47 AM Meg Lanning Retirement: 7 बार विश्व कप पर कब्जा... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/meg-lanning-announces-international-retirement-captured-world-cup-7-times-241-international-matches-b507/

10:10 AM NZ vs SL Live Score New Zealand's semi-final aspirations clash with Sri Lanka's Champions Trophy qualification hopes 🏏#CWC23 | #NZvSLpic.twitter.com/MIKgroctNP — ICC (@ICC) November 9, 2023 #NZvsSL #NZvSL #CWC23 #WorldCup2023 #LiveScore

10:05 AM बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा यहां खेले गए आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 401/6 रन बनाए। यहां खेले गए 41 एकदिवसीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 15 मैच जीते हैं, जबकि पहले क्षेत्ररक्षण करने वाली टीमें 22 मौकों पर विजयी हुई हैं। टीमें इस स्थान पर पीछा करना पसंद करती हैं। इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत योग 237 रन है।. #NZvsSL #NZvSL #CWC23 #WorldCup2023 #LiveScore

10:04 AM आईसीसी विश्व कप 2023 लीग चरण के अपने आखिरी मैच में आमने-सामने होंगे। बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने चार-चार मैच जीते और हारे हैं। आखिरी मैच जीतने पर उनके 10 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में पहुंचने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। अंतिम चार चरण में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अन्य मैचों पर रहना होगा। #NZvsSL #NZvSL #CWC23 #WorldCup2023 #LiveScore

10:04 AM टीम के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। वनडे में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का 101 मैचों में आमना-सामना हुआ है। इन 101 खेलों में से न्यूजीलैंड ने 51 जीते हैं, जबकि श्रीलंका 41 मौकों पर विजयी हुआ है। 8 मैच बिना नतीजे के ख़त्म हुए। 1 मैच टाई पर ख़त्म हुआ। न्यूजीलैंड और श्रीलंका आईसीसी विश्व कप 2023 लीग चरण के अपने आखिरी मैच में आमने-सामने होंगे। #NZvsSL #NZvSL #CWC23 #WorldCup2023 #LiveScore

09:57 AM न्यूजीलैंड के सामने ‘करो या मरो’ मुकाबला आईसीसी विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड की टीम बेहाल है। लगातार 4 जीत के बाद चार हार ने कीवी टीम की कमर तोड़ दी है। भारत ने जो हार का गम दिया उससे कीवी टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। टीम के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। #NZvsSL #NZvSL #CWC23 #WorldCup2023 #LiveScore