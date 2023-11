वीडियो: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हफीज के पीछे पड़ गए हैं माइकल वॉन, कोहली को स्वार्थी कहना पड़ रहा है भारी, अब ऐसे किया ट्रोल, देखिए

Highlights माइकल वॉन पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज के पीछे ही पड़ गए हैं हफीज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के शतक को स्वार्थी पारी कहा था माइकल वॉन पिछले कुछ दिनों से एक्स पर लगातार हफीज को ट्रोल कर रहे हैं

ICC ODI World Cup 2023: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज के पीछे ही पड़ गए हैं। दरअसल हफीज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली के शतक को स्वार्थी पारी कहा था। हफीज ने कहा था कि 97 रन बनाने के बाद कोहली अपने शतक के लिए खेलने लगे जबकि वह चाहते तो बड़े शॉट खेल कर छक्का या चौका लगा सकते थे। हफीज ने कहा कि कोहली ने जान बूझ कर एक-दो रन लिए क्योंकि वह किसी भी हाल में अपना शतक पूरा करना चाहते थे।

माइकल वॉन ने पहले तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इडन गार्डन की पिच बहुत मुश्किल थी इसलिए कोहली को उसके हिसाब से खेलना पड़ा। इसके बाद वॉन ने एक पुराना स्क्रीन शॉट शेयर किया जिसमें कोहली की गेंद पर आउट होकर हफीज पवैलियन लौट रहे हैं। वॉन ने कहा कि विराट ने आपको (हफीज को) आउट किया था, शायद यही वजह है कि आप चिढ़े हुए हैं। अब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने वह पूरा वीडियो ही शेयर किया है। माइकल वॉन पिछले कुछ दिनों से एक्स पर लगातार हफीज को ट्रोल कर रहे हैं।

Seems to me @MHafeez22 you were bowled by @imVkohli !!! Is this the reason you constantly have a pop at him .. 😜😜 #CWC2023#India#Pakistanpic.twitter.com/m3BOaCxOB7