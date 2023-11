CWC New Zealand vs Sri Lanka: न्यूजीलैंड के सामने ‘करो या मरो’ मुकाबला, लगातार 4 जीत के बाद 4 हार से कीवी टीम मुसीबत में, श्रीलंका के खिलाफ बारिश का खतरा, जानें लाइव अपडेट

Highlights टीम के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 लीग चरण के अपने आखिरी मैच में आमने-सामने होंगे। बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा।

CWC New Zealand vs Sri Lanka Head to Head In ODI:आईसीसी विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड की टीम बेहाल है। लगातार 4 जीत के बाद चार हार ने कीवी टीम की कमर तोड़ दी है। भारत ने जो हार का गम दिया उससे कीवी टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। टीम के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं।

वनडे में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का 101 मैचों में आमना-सामना हुआ है। इन 101 खेलों में से न्यूजीलैंड ने 51 जीते हैं, जबकि श्रीलंका 41 मौकों पर विजयी हुआ है। 8 मैच बिना नतीजे के ख़त्म हुए। 1 मैच टाई पर ख़त्म हुआ। न्यूजीलैंड और श्रीलंका आईसीसी विश्व कप 2023 लीग चरण के अपने आखिरी मैच में आमने-सामने होंगे।

बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने चार-चार मैच जीते और हारे हैं। आखिरी मैच जीतने पर उनके 10 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में पहुंचने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। अंतिम चार चरण में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अन्य मैचों पर रहना होगा।

यहां खेले गए आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 401/6 रन बनाए। यहां खेले गए 41 एकदिवसीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 15 मैच जीते हैं, जबकि पहले क्षेत्ररक्षण करने वाली टीमें 22 मौकों पर विजयी हुई हैं। टीमें इस स्थान पर पीछा करना पसंद करती हैं। इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत योग 237 रन है।

टीमें:

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी।

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, दुशमंत चमीरा, दिमुथ करुणारत्ने, सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षणा, डुनिथ वेलालेज, कासुन राजिथा, एंजेलो मैथ्यूज, दिलशान मदुशंका, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने।

न्यूजीलैंड के आखिरी लीग मैच पर बारिश का भी खतरा है। न्यूजीलैंड के आठ अंक है और उसे पता है कि हार या बारिश से मैच रद्द होने की दशा में वह टूर्नामेंट से बाहर हो जायेगा। इस समय न्यूजीलैंड तालिका में चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी आठ अंक हैं। पाकिस्तान का रनरेट प्लस 0 . 036 है, जबकि अफगानिस्तान का माइनस 0 . 338 है।

इन दोनों के भी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना है बशर्ते पाकिस्तान आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड को या अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका को हरा दे। ऐसे में न्यूजीलैंड को विशाल अंतर से जीत दर्ज करनी होगी जिसका रनरेट इस समय प्लस 0. 398 है। न्यूजीलैंड के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं है और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिये उसे हर हालत में जीतना है।