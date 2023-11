CWC ODI World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप फाइनल और सेमीफाइनल टिकट आज से उपलब्ध, ऑनलाइन ऐसे बुक कीजिए, जानें सबकुछ

Highlights सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टिकटों का अंतिम सेट 9 नवंबर को लाइव होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई में है। दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा।

CWC ODI World Cup 2023 Tickets available for ICC Cricket World Cup 2023 final, semi-finals from today: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घोषणा की कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टिकटों का अंतिम सेट 9 नवंबर को लाइव होगा।

टूर्नामेंट का नॉकआउट चरण जिसमें दो सेमीफाइनल और फाइनल शामिल हैं, 15 नवंबर से शुरू होगा। विश्व कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई में और दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। रात 8 बजे से टिकट खरीद सकते हैं।

आधिकारिक टिकटिंग साइट https://tickets.cricketworldcup.com पर खरीद सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया, ‘‘ विश्व कप के तीनों अहम मैचों पहला सेमीफाइनल (15 नवंबर), दूसरा सेमीफाइनल (16 नवंबर) और 19 नवंबर को होने वाले फाइनल के टिकट नौ नवंबर को रात आठ बजे आधिकारिक टिकट वेबसाइट ‘टिकट्स डॉट क्रिकेटवर्ल्डकप डॉट कॉम पर उपलब्ध होंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विश्व कप के जादू और रोमांच का अनुभव करने और एक नए चैंपियन की ताजपोशी को व्यक्तिगत रूप से देखने के इच्छुक क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह आखिरी मौका होगा।’’ भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। चौथे स्थान के लिए के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला है।

