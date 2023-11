Meg Lanning Retirement: 7 बार विश्व कप पर कब्जा, 241 अंतरराष्ट्रीय मैच, 8352 रन और 5 विकेट, 13 साल करियर और 17 शतक, जानें सबकुछ

Highlights छह टेस्ट, 103 वनडे और 132 टी20ई मैच हैं। 17 अंतरराष्ट्रीय शतक शामिल हैं। कुल 8,352 रनों के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच से विदा हुईं।

Meg Lanning Retirement: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 7 बार विश्व कप पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अपने 13 साल के लंबे करियर को विराम दे दिया। लैनिंग ने 241 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। छह टेस्ट, 103 वनडे और 132 टी20ई मैच हैं।

MEGastar 🤩



One of the greatest of all time ❤️ pic.twitter.com/WWrtqEIEgk