Sri Lanka: श्रीलंका में कार रेसिंग इवेंट के दौरान बड़ा हादसा, कार ने दर्शकों को कुचला; 7 की मौत, 23 घायल

कोलंबो: स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका में एक मोटर रेस के दौरान एक कार पटरी से उतर गई, जिससे सात लोगों की मौत हो गई। उनका कहना है कि रविवार को दियातालवा शहर में फॉक्स हिल सुपरक्रॉस कार्यक्रम में हुई दुर्घटना में कम से कम 23 अन्य लोग घायल हो गए। सेना का कहना है कि मरने वालों में चार रेस अधिकारी और दर्शक भी शामिल थे, जिनमें एक आठ साल की लड़की भी शामिल थी।

रेस का आयोजन श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जाता है, जिसकी दीयातलावा में एक अकादमी है, और यह इसकी 28वीं दौड़ थी। करीब एक लाख से अधिक दर्शक उपस्थित थे। प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो में लोगों को घटना के बाद घटनास्थल की ओर भागते हुए दिखाया गया है। कार्यक्रम निलंबित कर दिया गया। स्थानीय सैन्य अस्पताल ले जाने के बाद दो पीड़ितों की चोटों के कारण मौत हो गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस जांच चल रही है।

🚨🇱🇰BREAKING: MASSIVE RACECAR ACCIDENT | 7 KILLED, 23 INJURED 7 people, including a child, were killed and 23 others critically injured when a race car veered off the track and into spectators at a racing event in Diyathalawa, Sri Lanka. Source: India TV News pic.twitter.com/DrZ7jb1r6R

#BREAKING At least seven people were killed and another 21 wounded when a race car collided with spectators at a crowded motorsport event hosted by Sri Lanka's army, according to police.

Footage: RT pic.twitter.com/jXSGxzSnMG