World Cup 2023: टीम इंडिया के सामने कौन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में दूसरा सेमीफाइनल

Highlights World Cup 2023: भारत से सेमीफाइनल खेलने के लिए तीन टीम में जंग हुई शुरू NZ VS SL: सेमीफाइनल में जाने के लिए, न्यूजीलैंड के पास आज आखिरी मौका, श्रीलंका बिगाड़ सकती है खेल SA VS AFG: प्वाइंट टेबल में दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, सेमीफाइनल में जाने के लिए अफगानिस्तान को यह मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा

World Cup 2023: 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया ने पहले से ही अपनी जगह सुनिश्चित कर रखी है। लेकिन भारत के सामने वानखेड़े में कौन सी टीम सामने होगी। इस पर अभी भी संशय बना हुआ। हालांकि, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा।

